Le forze armate israeliane hanno lanciato un pesante bombardamento sulla capitale libanese, colpendo diverse zone residenziali e causando un gran numero di vittime tra i civili. La città è insorta nel panico mentre le esplosioni si sono fatte sentire in diverse aree, con decine di persone rimaste uccise o ferite. La situazione rimane tesa e in continuo sviluppo.

Non si ferma l’offensiva sul Libano. Le forze armate israeliane hanno condotto su Beirut il più grande e violento bombardamento: panico in strada, decine di morti e colpite zone residenziali. I leader europei chiedono a Israele di fermarsi. Servizio di Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Prove di tregua, ma Israele non molla e devasta Beirut. La peggiore offensiva: morti e panico in LibanoMentre Washington e Teheran annunciano una tregua di due settimane e si preparano ai colloqui di Islamabad, sul fronte libanese la guerra non si...

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Libano, Israele bombarda Beirut. Panico e decine di morti in strada

Temi più discussi: L’Idf ammazza per sbaglio un leader cristiano maronita vicino Beirut; Israele bombarda Beirut, distrugge ponti sul fiume Litani e ferisce caschi blu Onu; LIBANO. Kfar Hatta, la fuga impossibile: una famiglia uccisa nei raid; Pasqua di sangue a Beirut, Israele bombarda palazzina a Jnah: Civili uccisi senza preavviso.

Israele bombarda Beirut: panico e vittime in strada. La Croce Rossa libanese: Numero enorme di morti e feritiL'Idf ha sganciato 160 bombe in 10 minuti, colpendo diverse zone della capitale del Libano. Il bilancio, già drammatico, è ancora provvisorio: molte persone sarebbero rimaste sepolte sotto le macerie. today.it

Israele bombarda Beirut: Con il suo più grande attacco. Croce Rossa: Numerosi cadaveri e feritiL’esercito israeliano ha annunciato di aver condotto il suo più grande attacco in Libano, colpendo oltre cento obiettivi in dieci minuti. Segnalati molteplici danni tra Beirut, la Valle della Bekaa e ... corrierenazionale.it

La condanna della premier per quanto avvenuto nel sud del Libano sul mezzo con soldati italiani - facebook.com facebook

Pregate per noi. Pregate per il Libano. Perché in questo momento non sappiamo cosa succederà dopo: quale quartiere, quale edificio, quale strada, quale auto di passaggio. Siamo qui seduti a guardare le nostre vite crollare davanti ai nostri occhi, impotenti. ( x.com