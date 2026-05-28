Israele ha condotto due raid aerei sulla città di Tiro nel sud del Libano, con il primo attacco che ha distrutto il complesso dell’Imam Hussein. Le immagini degli attacchi mostrano i danni causati e le aree colpite. Non sono stati segnalati immediatamente feriti o vittime. Le operazioni aeree sono state confermate dalle autorità israeliane. La città ha subito danni significativi, con i media locali che hanno documentato le esplosioni e le conseguenti rovine.

Pesanti raid aerei israeliani hanno bombardato la città di Tiro per due volte. Il primo bombardamento ha preso di mira il complesso dell'Imam Hussein, che è stato completamente distrutto. Il secondo attacco, contro un edificio nel quartiere di Hezbollah, ha causato vittime, secondo quanto riferito da L'Orient Le jour. Secondo quanto comunicato dall'esercito israeliano, le operazioni sono state dirette contro infrastrutture di Hezbollah nell'area, dopo l'emissione di un avviso di evacuazione rivolto ai residenti della città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele bombarda due volte la città di Tiro, nel sud del Libano: le immagini degli attacchi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ISRAELE bombarda un CAMPO PROFUGHI a Deir al-Balah: un morto e numerosi feriti

Notizie e thread social correlati

Macerie e devastazione a Tiro, la città nel sud del Libano mira degli attacchi israeliani – VideoDopo un attacco israeliano nella città di Tiro, nel sud del Libano, si sono verificati danni significativi con edifici ridotti in macerie e strade...

Libano, attacchi israeliani nella città di Tiro: le immagini dei palazzi distruttiDurante la notte, attacchi israeliani hanno colpito la città di Tiro nel sud del Libano, causando danni a diversi palazzi e lasciando macerie.

Temi più discussi: Tiro bombardata durante la tregua: Israele attacca mentre Washington negozia; Si riparla di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran; Beirut sotto attacco: almeno 80 morti e 200 feriti. Perché Israele continua i raid (e il Libano resta fuori dalla tregua); In fuga dai talebani sono stata arrestata in Pakistan, ho visto l'inferno e perso ciò che amavo di più. In Italia voglio diventare...

Bendati per tutto il viaggio, picchiati così forte da perdere conoscenza due volte: Avila e Abukeshek sono in Israele, interrogati da Servizi e giudiciUno trascinato a faccia in giù sul pavimento e picchiato così violentemente da perdere conoscenza due volte: i lividi sono sul volto, compresa l’area intorno all’occhio sinistro: alcuni movimenti sono ... ilfattoquotidiano.it

La guerra in Libano non è mai finita, la mia Zaza a 2 anni è sfollata per la seconda volta. E mentre Israele bombarda, noi...Zahraa ha due anni, ma è già stata sfollata due volte. È nata sfollata, alla Ajaltoun High School, nel Monte Libano, la ... msn.com