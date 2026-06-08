Israele accusa l’Iran | Violato il cessate il fuoco per guadagnare tempo

Israele ha accusato l’Iran di aver violato il cessate il fuoco di due mesi, sostenendo che l’Iran abbia collegato un attacco contro le sue forze a Dahieh a un precedente attacco, presumibilmente per guadagnare tempo. L’accusa si basa su quanto dichiarato da fonti israeliane riguardo a colpi di fuoco contro Israele, attribuiti all’Iran, pochi giorni dopo la cessazione ufficiale delle ostilità.

« L'Iran presumibilmente collega l'attacco delle Idf a Dahieh al proprio attacco, avendo violato ieri il cessate il fuoco di due mesi con i suoi colpi contro Israele. Ciò potrebbe indicare l’incapacità degli iraniani di firmare un accordo con gli americani e, per guadagnare tempo, hanno violato il cessate il fuoco». Lo ha detto il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane, il generale di brigata Efi Defrin, in un briefing riportato da Ynet. «Riguardo alla cooperazione con l’esercito statunitense, Defrin ha affermato: "Ci siamo coordinati con il CentCom, anche in ambito di difesa. Hanno partecipato alle intercettazioni di ieri». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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President Trump accuses Iran of violating ceasefire agreement

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