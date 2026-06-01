Iran accusa gli Usa di aver violato il cessate il fuoco | Ogni scelta ha un prezzo

Il presidente del parlamento iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco con l'Iran, continuando a bloccare i porti iraniani e senza fermare gli attacchi dell'alleato israeliano. Ha aggiunto che ogni azione ha un prezzo. La dichiarazione è arrivata dopo che si sono intensificati i conflitti nella regione. Nessun'altra informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle violazioni.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore, ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con l'Iran, in particolare continuando il blocco dei porti iraniani e non riuscendo a dissuadere il loro alleato Israele dall'intensificare gli attacchi. 🔗 Leggi su Today.it

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L'Iran all'Onu accusa gli Usa di aver violato il cessate il fuoco

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