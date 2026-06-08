Francesca Manzini ha commentato il suo passato nel reality show, sottolineando di aver affrontato un percorso intenso. Ha anche parlato della conduttrice che guiderà la prossima edizione dell’Isola dei famosi, definendola una “scommessa interessante”. La comica ha spiegato che sarà una sfida diversa rispetto alle sue esperienze precedenti, senza entrare in dettagli specifici.

In una recente intervista rilasciata a SuperGuidaTv Francesca Manzini è tornata a parlare del percorso vissuto al Grande Fratello Vip e ha detto cosa pensa del fatto che Selvaggia Lucarelli condurrà l'Isola dei famosi. In molti si sono chiesti se la sua amicizia con Raimondo Todaro stia proseguendo anche fuori, lei ha fatto sapere che si chiamano e videochiamano spesso, segno che stanno coltivando il loro rapporto di amicizia anche lontano dalle telecamere. C'è chi l'ha accusata di essere una pericolosa persona che fa passare gli altri per molesti, questa è una cosa che non le è proprio piaciuta. L'imitatrice dopo il Grande Fratello Vip ha speso delle belle parole nei confronti di Alessandra Mussolini, nonostante si siano spesso scontrate durante il reality. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Isola dei famosi, Francesca Manzini su Selvaggia Lucarelli svela: “Sarà una scommessa interessante”

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Francesca Manzini commenta la conduzione di Selvaggia Lucarelli allIsola dei Famosi

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