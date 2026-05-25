Isola dei Famosi 2026 | Mediaset cambia strategia e punta su Selvaggia Lucarelli
Mediaset ha deciso di cambiare la strategia per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, con una possibile esclusione di Belen Rodriguez dalla conduzione. Al suo posto, si fa il nome di Selvaggia Lucarelli come possibile conduttrice principale del reality. La rete sta valutando diverse opzioni per il cast e la conduzione, senza conferme ufficiali finora. La programmazione è in fase di definizione e non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali.
Mediaset sarebbe pronta a rivoluzionare completamente la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Secondo le ultime indiscrezioni, Belen Rodriguez sarebbe stata esclusa dalla conduzione del reality, mentre cresce il nome di Selvaggia Lucarelli come possibile volto di punta del programma. Intanto emerge anche il primo concorrente ufficialmente messo sotto contratto: Francesco Chiofalo. Ecco tutti i retroscena e le novità sull’edizione 2026. L’Isola dei Famosi si prepara a una vera rivoluzione. Dopo settimane di indiscrezioni e trattative considerate ormai vicine alla chiusura, il nome di Belen Rodriguez per la conduzione del reality sembrerebbe improvvisamente essere uscito dai radar Mediaset. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Isola dei Famosi 2026, casting partiti Mediaset cambia idea, la possibile data e chi lo condurrà
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