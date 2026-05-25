Isola dei Famosi 2026 | Mediaset cambia strategia e punta su Selvaggia Lucarelli

Notizia in breve

Mediaset ha deciso di cambiare la strategia per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, con una possibile esclusione di Belen Rodriguez dalla conduzione. Al suo posto, si fa il nome di Selvaggia Lucarelli come possibile conduttrice principale del reality. La rete sta valutando diverse opzioni per il cast e la conduzione, senza conferme ufficiali finora. La programmazione è in fase di definizione e non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali.