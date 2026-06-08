Isola concerti al tramonto al Saracen Sands Hotel | sul palco i protagonisti della scena jazz siciliana e ospiti internazionali
Dal 20 giugno al 27 agosto, il Saracen Sands Hotel di Isola delle Femmine ha organizzato undici concerti serali al tramonto. L’evento è gratuito e vede la partecipazione di musicisti della scena jazz siciliana e di artisti internazionali. Le esibizioni si tengono sul palco dell’hotel, offrendo spettacoli musicali in un’atmosfera all’aperto. La programmazione si conclude alla fine di agosto.
Dal 20 giugno al 27 agosto il Saracen Sands Hotel di Isola delle Femmine ospita undici appuntamenti musicali a ingresso libero con alcuni dei più autorevoli protagonisti della scena jazz siciliana e ospiti internazionali.Il prato del Saracen Sands Hotel si trasformerà ancora una volta in un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Notizie e thread social correlati
Tre giorni di concerti per la riapertura dello Spasimo: sul palco con l'Orchestra Jazz Siciliana, Milici e GarsiaLo Spasimo di Palermo ha riaperto dopo più di quattro anni di chiusura, con un restauro finanziato dall'amministrazione comunale.
La quinta ta edizione del festival musicale partirà al Lido di Camaiore il prossimo 19 giugno. Tanti gli ospiti internazionali attesi sul palcoIl festival musicale La Prima Estate si terrà al Lido di Camaiore dal 19 giugno, alla sua quinta edizione.