Isola concerti al tramonto al Saracen Sands Hotel | sul palco i protagonisti della scena jazz siciliana e ospiti internazionali

Notizia in breve

Dal 20 giugno al 27 agosto, il Saracen Sands Hotel di Isola delle Femmine ha organizzato undici concerti serali al tramonto. L’evento è gratuito e vede la partecipazione di musicisti della scena jazz siciliana e di artisti internazionali. Le esibizioni si tengono sul palco dell’hotel, offrendo spettacoli musicali in un’atmosfera all’aperto. La programmazione si conclude alla fine di agosto.