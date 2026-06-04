Tre giorni di concerti per la riapertura dello Spasimo | sul palco con l' Orchestra Jazz Siciliana Milici e Garsia
Lo Spasimo di Palermo ha riaperto dopo più di quattro anni di chiusura, con un restauro finanziato dall'amministrazione comunale. La riapertura è stata celebrata con tre giorni di concerti, tra cui un evento con l'Orchestra Jazz Siciliana, Milici e Garsia. La serata inaugurale è stata dedicata al compositore Ennio Morricone.
Dopo oltre quattro anni di chiusura e un importante intervento di restauro reso possibile grazie all'impegno dell'Amministrazione comunale di Palermo, lo Spasimo riapre alla città con un concerto inaugurale dedicato al maestro Ennio Morricone. In appena un paio di giorni, le prime due date del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Argomenti più discussi: La riapertura ufficiale dello Spasimo con l’Orchestra Jazz Siciliana e le musiche dedicate a Ennio Morricone; Lo Spasimo riapre dopo quattro anni: tornerà a essere casa del jazz sotto le stelle; Sicilia Jazz Festival 2026: al via la vendita dei biglietti per i singoli concerti dei Big; Lo Spasimo riapre a Palermo: tributo a Ennio Morricone con l'Orchestra Jazz Siciliana.
Lo Spasimo torna a vivere. La musica torna a casa. Dopo oltre quattro anni di restauri, uno dei luoghi più amati e simbolici di Palermo riapre le sue porte alla città. La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group inaugura la stagione Brass at S facebook