Tre giorni di concerti per la riapertura dello Spasimo | sul palco con l' Orchestra Jazz Siciliana Milici e Garsia

Notizia in breve

Lo Spasimo di Palermo ha riaperto dopo più di quattro anni di chiusura, con un restauro finanziato dall'amministrazione comunale. La riapertura è stata celebrata con tre giorni di concerti, tra cui un evento con l'Orchestra Jazz Siciliana, Milici e Garsia. La serata inaugurale è stata dedicata al compositore Ennio Morricone.