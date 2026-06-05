Il festival musicale La Prima Estate si terrà al Lido di Camaiore dal 19 giugno, alla sua quinta edizione. Sul palco sono previsti artisti internazionali come Jack White, Richard Ashcroft, Gorillaz e Nick Cave. L’evento si svolgerà nel territorio della Versilia e durerà diversi giorni. La manifestazione coinvolge vari artisti e si conferma uno degli appuntamenti principali della stagione musicale estiva della zona.

J ack White, Richard Ashcroft, Gorillaz, Nick Cave: sono solo alcuni dei protagonisti de La Prima Estate, il festival musicale più atteso della Versilia, quest’anno alla sua quinta edizione. In programma al Parco BussolaDomani del Lido di Camaiore dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno, vedrà esibirsi tanti artisti della scena internazionale e non. Concerti da non perdere: gli artisti internazionali in Italia quest’estate X Leggi anche › “RDS Summer Festival 2026”: le tappe, il cast e come partecipare ai concerti La Prima Estate, al via il festival in Versilia: la line-up. Ogni serata del festival sarà aperta da artisti diversi. Si parte venerdì 19 giugno con Jagwari e Unadasola. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La quinta ta edizione del festival musicale partirà al Lido di Camaiore il prossimo 19 giugno. Tanti gli ospiti internazionali attesi sul palco

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