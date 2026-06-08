Il festival 2VITE si svolge in alcune frazioni dell’Irpinia, coinvolgendo artisti e viticoltori per promuovere la valorizzazione dei borghi. Sono in programma attività legate alla cultura e alla produzione di vino, con l’obiettivo di sostenere le comunità locali. I ricercatori stanno pianificando interventi per favorire la rinascita di Montefusco e Torrioni, concentrandosi sulla promozione del Greco di Tufo e sulla riqualificazione degli spazi pubblici.

Come può il Greco di Tufo salvare i borghi irpini?. Quali strategie useranno i ricercatori per rigenerare Montefusco e Torrioni?. Chi guiderà la trasformazione economica delle imprese vitivinicole locali?. Cosa accadrà concretamente ai piccoli siti culturali dopo il festival?.? In Breve Laboratorio tessile Legati a Te con Rita Fischer sabato 13 giugno a Montefusco. Convegno internazionale con Adelina Picone e il brasiliano Antonio Roberto Miranda Oliveira. Mostra 2VITE presso il Carcere Borbonico di Montefusco sabato sera. Presentazione volume strategico e dibattito con i sindaci domenica 14 giugno. L’Università Federico II porta il progetto 2VITE in Irpinia tra il 13 e il 14 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Irpinia, il festival 2VITE rigenera borghi tra arte e viticoltura

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