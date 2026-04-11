Murales l’arte che unisce e rigenera | giovani all’opera tra Passano e Coriano

Da riminitoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Coriano continua il “Progetto Murales”, un intervento che coinvolge giovani artisti nella decorazione di spazi pubblici tra Passano e Coriano. L’obiettivo è trasformare aree urbane in ambienti vivaci e colorati, favorendo la partecipazione della comunità locale. L’attività prevede la creazione di opere murarie che abbelliscono diverse zone della città, coinvolgendo i giovani in un processo di espressione artistica e rigenerazione urbana.

Prosegue a Coriano il “Progetto Murales”, l’iniziativa che trasforma gli spazi pubblici in luoghi di espressione, partecipazione e bellezza condivisa. In questi giorni i giovani sono al lavoro sul marciapiede di collegamento tra Passano e Coriano, dando vita a un nuovo intervento di street art. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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