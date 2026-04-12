L’arte rigenera i piccoli Borghi A Castiglione di Garfagnana un’opera di Giovanni da Monreale

A Castiglione di Garfagnana, un borgo della provincia, si sta allestendo un’opera realizzata dall’artista Giovanni da Monreale. La struttura sarà collocata in modo stabile nel centro storico del paese, interessando la vita quotidiana degli abitanti e i visitatori. L’intervento artistico si inserisce nel progetto di valorizzazione del borgo, noto per il suo patrimonio storico e culturale. La collocazione dell’opera è prevista nelle prossime settimane.

Il borgo di Castiglione di Garfagnana si sta preparando a ospitare, in maniera permanente, un’opera dell’artista Giovanni da Monreale, nome d’arte di Giovanni Sardisco nato a Monreale in Provincia e trasferitosi nel 2002 a Carrara, dove consegue la laurea in Scultura all’Accademia delle Belle Arti e si specializza in Arti e disciplina per lo Spettacolo. Da anni lavora a Pietrasanta, la piccola Atene, dove nel 2014 dà vita al laboratorio artistico "Le Officine Giovanni da Monreale". Un luogo speciale, questo, dove nascono tutte le sue opere. Monreale negli anni installa diverse opere in aree degradate delle città, portando l’arte in luoghi di periferia e non solo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’arte rigenera i piccoli Borghi. A Castiglione di Garfagnana un’opera di Giovanni da Monreale Murales, l’arte che unisce e rigenera: giovani all’opera tra Passano e CorianoProsegue a Coriano il “Progetto Murales”, l’iniziativa che trasforma gli spazi pubblici in luoghi di espressione, partecipazione e bellezza condivisa. Castiglione di Garfagnana, uomo morto carbonizzatoCASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Un uomo morto carbonizzato a Castiglione di Garfagnana è stato trovato nella mattinata di martedì 10 marzo in un terreno...