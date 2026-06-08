Irene Ghergo ha commentato il comportamento di un noto conduttore sui social media, definendolo incosciente. La scrittrice e autrice televisiva, conosciuta per aver lavorato con molte personalità del settore, ha espresso questa opinione in merito alle recenti azioni del presentatore online. Ghergo ha anche parlato della sua lunga carriera e delle collaborazioni con figure di rilievo della televisione italiana. La questione riguarda le modalità con cui il conduttore si è espresso sui social network.

La regina degli autori della televisione italiana. Irene Ghergo ha conosciuto tutte le personalità più importanti del piccolo schermo e la sua penna ha firmato trasmissioni di successo. Al Corriere della Sera, Ghergo non batte ciglio nel dire che il programma di interviste più visto della tv, Belve, è di fatto una sua creatura nata da nel modo più semplice possibile: “Al telefono con Francesca Fagnani. “Chiamalo così, fai una cosa diversa”, e in effetti si è rivelata una delle trasmissioni più accattivanti degli ultimi anni, in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico, soprattutto dopo il passaggio in Rai1, sulla seconda rete. Tra i titoli da lei seguiti, Non è la Rai, a lei spettava gestire le ragazze: “Indisciplinate, si truccavano molto, venivano vestite come a Drive In, le mandavo a cambiarsi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Irene Ghergo parla dell’amico Signorini: “Sui social è stato incosciente”

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