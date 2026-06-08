Irene Ghergo, nota autrice televisiva, commenta le recenti vicende di Alfonso Signorini, definendolo un amico e un conduttore competente. Sottolinea che sui social si è comportato in modo incosciente, anche se ritiene che non meritasse quanto accaduto. Ghergo ha lavorato con molte personalità del mondo dello spettacolo e ha scritto per numerose trasmissioni di successo.

La regina degli autori della televisione italiana. Irene Ghergo ha conosciuto tutte le personalità più importanti del piccolo schermo e la sua penna ha firmato trasmissioni di successo. L’autrice si è raccontata in una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Una lunga carrellata di ricordi e aneddoti irresistibili e naturalmente anche un pensiero all’ex collega di lavoro per il “Grande Fratello”, Alfonso Signorini. “È un caro amico, – ha affermato – un signore colto, un bravissimo conduttore. Non meritava quello che è capitato. Purtroppo sui social è stato un incosciente”. Poi il ricordo della “premiata” ditta Raffaella Carrà – Gianni Boncompagni: “Lei arrivava alla riunione a passo di marcia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alfonso Signorini è un caro amico, un signore colto, un bravissimo conduttore. Non meritava quello che è capitato. Purtroppo sui social è stato un incosciente”: parla Irene Ghergo

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