Iran via ai Mondiali | allenamenti blindati tra scorte e tensioni

Notizia in breve

Le squadre nazionali sono arrivate in Iran per i Mondiali, con allenamenti effettuati in aree blindate. Le strutture sono sorvegliate da forze di sicurezza e sono state adottate misure di sicurezza stringenti. Il personale tecnico ha incontrato difficoltà burocratiche che hanno ritardato l’ingresso sul territorio. La presenza di scorte militari e di tensioni politiche ha caratterizzato le operazioni di preparazione degli atleti.