Iran via ai Mondiali | allenamenti blindati tra scorte e tensioni
Le squadre nazionali sono arrivate in Iran per i Mondiali, con allenamenti effettuati in aree blindate. Le strutture sono sorvegliate da forze di sicurezza e sono state adottate misure di sicurezza stringenti. Il personale tecnico ha incontrato difficoltà burocratiche che hanno ritardato l’ingresso sul territorio. La presenza di scorte militari e di tensioni politiche ha caratterizzato le operazioni di preparazione degli atleti.
Come faranno i giocatori a concentrarsi tra scorte militari e tensioni? Quali ostacoli burocratici hanno impedito l'ingresso dello staff tecnico? Perché gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse fino all'11 giugno? In che modo la sicurezza armata influenzerà la salute mentale degli atleti??? In Breve Allenamenti tecnici presso l'Estadio Caliente di Tijuana. Accesso ai media vietato fino all'11 giugno. Presenza massiccia di guardie nazionali armate durante l . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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