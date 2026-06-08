Il presidente degli Stati Uniti ha espresso frustrazione per il mancato accordo, affermando che l’intesa doveva essere firmata nei prossimi giorni. La dichiarazione arriva mentre il premier israeliano si trova in difficoltà nel mantenere la linea con l’Iran, ostacolando i piani di una pace regionale. La crisi diplomatica coinvolge anche altri attori internazionali, rallentando le trattative previste per una risoluzione. Nessuna data ufficiale è stata annunciata per la firma dell’accordo.

Il sogno trumpiano di non iniziare nuove guerre e di chiudere tutte quelle in corso, teorizzato nel corso della campagna elettorale del 2024, sembra sgretolarsi lentamente, rendendo il presidente sempre più stanco della situazione in Medio Oriente. Ieri, nelle stesse ore in cui l’Iran ha lanciato nuovi missili contro Israele in risposta agli attacchi in Libano, Donald Trump è intervenuto in diverse trasmissioni televisive. «Dirò a Netanyahu di fermarsi. Lo chiamerò adesso e gli chiederò di non attaccare l’Iran in risposta», ha detto in un’intervista a Channel 12, spiegando che l’accordo con l’Iran avrebbe dovuto essere firmato domani o mercoledì, ma questi nuovi scontri «non aiuteranno certo con i negoziati». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Iran, la frustrazione di Trump che frena Netanyahu : «L?intesa doveva essere firmata a giorni»

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Divergences entre Trump et Netanyahou : le Liban, Gaza et l'Iran

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#mazza #trump è sempre più frustrato dallo stallo dei negoziati il presidente avrebbe preso sul serio una effettiva ripresa della guerra secondo i media americani molti analisti dicono che i bombardamenti da soli non costringeranno l’Iran a accettare le richiest x.com

Sto piangendo perché ho appena scoperto che i miei supervisori della contea hanno approvato 2 enormi centri dati. Sembra che il mondo stia diventando sempre peggiore e io non posso fare nulla. reddit

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