Trump cerca l’intesa con l’Iran Ma Teheran frena | Accordo molto lontano

Le notizie sulla possibile ripresa dei colloqui tra gli Stati Uniti e l’Iran sono contraddittorie. Mentre alcune fonti riferiscono di incontri in corso, il governo iraniano ha smentito qualsiasi coinvolgimento in negoziati con gli Stati Uniti. Donald Trump ha dichiarato che alcuni rappresentanti iraniani stanno trattando con gli americani, ma Teheran ha ribadito che non ci sono stati contatti ufficiali o negoziati in corso.

Si tinge di giallo la presunta trattativa di pace tra Stati Uniti e Iran. Malgrado Donald Trump continui a ripetere che non meglio identificati esponenti della Repubblica Islamica stiano negoziando con gli Usa un accordo, da Teheran insistono nel negare che ci siano stati contatti. Al momento, l’unica certezza è che il tycoon, che ha urgente bisogno di tirarsi fuori dal conflitto in cui l’ha trascinato il primo ministro Benjamin Netanyahu per evitare un ulteriore tracollo dei consensi, sta davvero cercando di instaurare un dialogo con i funzionari iraniani. Che l’iniziativa diplomatica sia stata portata avanti dalla Casa Bianca – e non dal... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump cerca l’intesa con l’Iran. Ma Teheran frena: “Accordo molto lontano” Articoli correlati Da Trump un ultimatum all’Iran: “Dieci giorni per accettare l’accordo”. Ma il Wall Street Journal insiste: “Pronti raid preventivi per convincere Teheran a firmare l’intesa”Regolare i conti subito oppure concedere altro spazio alla diplomazia e, eventualmente, valutare raid su Teheran. Leggi anche: Trump: “Iran sta negoziando”. Teheran frena sulla guerra ma avverte Washington Trump: «Guerra sta per finire». Ma Teheran replica: «Attento a non essere cancellato tu» Approfondimenti e contenuti su Trump cerca Temi più discussi: Trump-Takaichi, ecco l’intesa per gli investimenti su energia e sicurezza globale; Trump lancia il negoziato: Vicina l’intesa sul nucleare. Teheran nega: sono bugie; Si sblocca l'intesa sui dazi, primo via libera del Parlamento Ue all'accordo con gli Usa: Se Trump sale sopra il 15% salta tutto; Iran, Trump propone piano: 15 punti per chiudere la guerra. Trump annuncia intesa con l’Iran sui nodi chiave del negoziato internazionaleTrump annuncia la fine del conflitto con l’Iran, mercati in fibrillazione L’annuncio del presidente americano Donald Trump sulla presunta fine del ... assodigitale.it L’Ue cerca di mettere da parte Trump e punta a chiudere un maxi accordo commerciale con l’IndiaL’Ue cerca di mettere da parte Trump e punta a chiudere un maxi accordo commerciale con l’India L’intesa, al centro del vertice UE-India di Nuova Delhi, aprirebbe l’accesso a un mercato da 1,5 ... quotidiano.net Il Pakistan in cerca di un ruolo: il lavoro sporco per Trump e la mediazione con l'Iran x.com Il Pakistan in cerca di un ruolo: il lavoro sporco per Trump e la mediazione con l'Iran. - facebook.com facebook