Trump | Con l’Iran l’intesa è vicina E frena Netanyahu | Farà quel che dico io

Recentemente, si è diffusa la notizia di un avvicinamento tra Iran e Stati Uniti, con fonti che parlano di sforzi concreti per definire una bozza di accordo. Trump ha affermato che l’intesa con l’Iran è vicina, mentre il premier israeliano ha frenato le aspettative su eventuali pressioni. Nel frattempo, il Pakistan ha manifestato l’intenzione di riprendere i rapporti diplomatici con Teheran, e alcuni paesi arabi hanno mostrato disponibilità a riconsiderare i loro rapporti con l’Iran.

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La stessa testata ha riferito che il capo delle Forze armate pakistane, Asim Munir, potrebbe recarsi oggi nella Repubblica islamica, per annunciare formalmente la bozza finale di intesa tra i due belligeranti. Non solo. I colloqui tra Washington e Teheran potrebbero riprendere a Islamabad alla fine del mese. In particolare, secondo alcune indiscrezioni trapelate ieri, il Pakistan starebbe spingendo la Repubblica islamica a riaprire Hormuz, mentre i Paesi del Golfo sarebbero pronti a riprendere i rapporti con l’Iran, se quest’ultimo accettasse l’intesa con gli Stati Uniti. Ieri pomeriggio veniva inoltre riferito che Teheran avrebbe circa 48 ore per decidere che cosa fare. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump: « Con l’Iran l’intesa è vicina». E frena Netanyahu: «Farà quel che dico io» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump calls Irans counterproposal unacceptable Sullo stesso argomento Leggi anche: Iran, Trump: "Netanyahu farà tutto quello che gli chiedo" Leggi anche: Trump cerca l’intesa con l’Iran. Ma Teheran frena: “Accordo molto lontano” Donald Trump, il codino biondo che fa impazzire il mondo, cambia ancora una volta idea. Fino a pochi giorni fa, egli minacciava l'Iran ventilando la possibilità di nuovi attacchi congiunti con Israele. Adesso ci ripensa e afferma che la via migliore da seguire è q x.com Il petrolio greggio statunitense scende sotto i 100 dollari al barile dopo che Trump afferma che i colloqui con l'Iran sono in fase finale reddit Iran, la guerra in diretta: verso accordo con lettera di intenti, telefonata drammatica tra Trump e NetanyahuLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: prosegue il dialogo tra Trump e Teheran al lavoro su una bozza d'intesa, mentre lo stesso Presidente ... fanpage.it Iran, Trump: spero accordo vicino, siamo sul filo del rasoio. Hegseth: pronti all’azioneTeheran rende noto di aver ricevuto le osservazioni degli Stati Uniti. Le stiamo valutando, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei ... ilsole24ore.com