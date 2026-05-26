Nella notte, gli Stati Uniti hanno effettuato raid aerei contro obiettivi militari nel sud dell’Iran, dichiarando di agire per autodifesa. In risposta, Teheran ha minacciato di preparare i bunker, mentre Israele ha intensificato i raid in Libano. Nonostante la escalation, le trattative tra le parti sono proseguite.

Gli Stati Uniti hanno colpito nella notte alcuni obiettivi militari nel sud dell’Iran, nel momento più delicato delle trattative con la Repubblica islamica, proprio quando i negoziati sembravano aver imboccato la strada giusta. Dopo settimane di stallo e schermaglie verbali infatti, sia Washington che Teheran avevano fatto trapelare segnali concreti che facevano sperare in un esito positivo dei colloqui. Il presidente Donald Trump aveva persino lasciato intendere che un annuncio potesse arrivare nel lungo fine settimana del Memorial Day, che aveva scelto di trascorrere alla Casa bianca anziché nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida.... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gli Usa bombardano l’Iran “per autodifesa”, Teheran minaccia: “Preparate i bunker”. E Israele intensifica i raid in Libano. Ma la trattativa continua

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US begins blockade of Iran's ports; Tehran threatens retaliation

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