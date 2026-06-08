Iran Idf su nuovi attacchi | Stiamo operando per indebolire il regime

L’Idf ha annunciato di essere impegnata in nuove operazioni contro il regime iraniano, definendole parte di una lunga campagna per indebolire il governo. In una dichiarazione, l’ente ha affermato che queste azioni mirano ad aggravare i danni già causati al regime, descrivendo l’intervento come parte di una guerra contro quello che ha definito un regime terroristico. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tipi di attacchi o le aree coinvolte.

“Questa operazione è l’ennesima fase della guerra contro il regime terroristico iraniano. Stiamo operando per aggravare i danni inflitti al regime e per indebolirlo”. Lo ha detto il portavoce militare israeliano, il generale di brigata Effie Defrin, che ha confermato le due ondate di attacchi dello Stato ebraico contro l’Iran di lunedì 8 giugno. Attacchi che sarebbero stati lanciati in risposta ai raid iraniani. “Domenica, il regime terroristico iraniano ha violato il cessate il fuoco, dopo due mesi. Ha lanciato attacchi contro Israele”, ha spiegato Defrin. Milano, l’avvocato del 19enne fermato per l’omicidio alla stazione di Certosa: “Conferma di essere un Latin King ma non è l’omicida” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Guerra in Iran, nuovi attacchi a Teheran

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