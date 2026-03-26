Iran Israele | attacchi su larga scala a infrastrutture regime – La diretta

Nella notte, l’aeronautica israeliana ha condotto attacchi aerei su larga scala in varie zone dell’Iran. Le operazioni hanno preso di mira infrastrutture ritenute strategiche del regime. Le autorità iraniane hanno confermato l’intervento militare, senza fornire dettagli sulle perdite o sui danni subiti. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali e media locali.

Non si ferma la guerra in Iran. L’aeronautica israeliana ha messo in atto nella notte raid aerei “su larga scala” in diverse aree dell’Iran. Lo ha dichiarato l’esercito israeliano (Idf) come riportato dal Times of Israel. L’esercito ha specificato che gli attacchi hanno preso di mira “ siti infrastrutturali del regime iraniano”. Guerra in Iran – Tutte le notizie di oggi 26 marzo Inizio diretta: 260326 07:10 Fine diretta: 260326 23:30 07:45 260326 Wsj, Trump vuole che guerra finisca entro 4-6 settimane Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confidato ai suoi collaboratori, nei giorni scorsi, di voler porre fine alla guerra in Iran entro poche settimane ed evitare un conflitto prolungato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Israele: attacchi su larga scala a infrastrutture regime – La diretta Articoli correlati Leggi anche: Iran lancia nuova ondata missili, Israele: attacchi su larga scala Iran, la guerra in diretta: Cnn: “Iran si prepara a invasione, piazza mine a Kharg”, Esercito israeliano: “Sferrati attacchi su larga scala”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: l'esercito israeliano afferma di aver sferrato "attacchi su larga scala" in Iran. Israele attacca l’Iran. Esplosioni a Teheran. Tutto quello che riguarda Iran Israele attacchi su larga scala a... Temi più discussi: Iran minaccia: 'Se invasi mineremo tutto il Golfo'; La crisi in Medio Oriente - La giornata del 24 marzo - LIVEBLOG; Missili iraniani su Israele, colpite Dimona e Arad: decine di feriti; La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno. Guerra Iran, Israele lancia «attacchi su larga scala». Teheran «si prepara all'invasione e piazza mine a Kharg»Guerra Usa Iran, la diretta. Teheran si sta preparando all'invasione di terra sull'isola di Kharg e sta piazzando trappole e mine in tutta la zona. «I negoziatori ... ilmattino.it Iran, la guerra in diretta: Cnn: Iran si prepara a invasione, piazza mine a Kharg, Esercito israeliano: Sferrati attacchi su larga scalaLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: l'esercito israeliano afferma di aver sferrato attacchi su larga scala ... fanpage.it Attacco all'Iran, le notizie del 26 marzo 2026 x.com Guerra in #Medioriente, l'#Iran respinge la proposta di pace americana e pone 5 condizioni per la tregua. Tra cui il controllo dello stretto di #Hormuz - facebook.com facebook