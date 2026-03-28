Guerra in Iran gli Houthi si uniscono all’Iran Nuovi attacchi su Teheran incendio all’aeroporto del Kuwait

Da thesocialpost.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni nella regione sono aumentate con la conferma dell’alleanza tra i ribelli yemeniti e l’Iran. Sono stati segnalati nuovi attacchi contro la capitale iraniana e un incendio all’aeroporto del Kuwait. La situazione si sviluppa rapidamente, con notizie che si susseguono in modo continuo e aggiornamenti che si sovrappongono in poco tempo.

L’escalation si muove su più piani e con una velocità che rende ogni aggiornamento già superato pochi minuti dopo. Nella notte tra Stati Uniti, Israele e Iran il conflitto ha segnato un nuovo punto di rottura con l’attacco diretto a una base americana in Arabia Saudita, segnale che la guerra non resta più confinata ai territori direttamente coinvolti ma si allarga a tutta la regione. Intanto gli Houthi si uniscono all’Iran. Sullo sfondo, le parole di Marco Rubio provano a contenere l’orizzonte temporale, parlando di settimane e non mesi, mentre Donald Trump alterna minacce e aperture, arrivando perfino a ribattezzare lo Stretto di Hormuz come “Stretto di Trump”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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