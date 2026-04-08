A Bonate Sopra arriva Bobby lo spettacolo di Francesco Brandi con Ippolita Baldini

A Bonate Sopra si terrà sabato 11 aprile alle 21 un appuntamento teatrale con lo spettacolo «Bobby», interpretato da Francesco Brandi e Ippolita Baldini. La produzione è diretta da Giacomo Poretti e si svolgerà al Teatro Verdi della località. L’evento è annunciato come parte di una tournée che comprende diverse tappe.

Articolo. Lo spettacolo, con la regia di Giacomo Poretti, farà tappa al Teatro Verdi sabato 11 aprile alle 21 all’interno della stagione di prosa Il racconto della nascita di «Bobby», nelle parole di Francesco Brandi, ha qualcosa di profondamente concreto, quasi quotidiano. Nessuna mitologia dell’ispirazione, nessuna costruzione epica, piuttosto un’urgenza. Scrivere, in questo caso, nasce da un bisogno preciso, da un momento di vita “non semplice” in cui la parola diventa uno strumento per mettere ordine, o almeno per iniziare a farlo. «Bobby» arriva all’interno della stagione di prosa del Teatro Verdi di Bonate Sopra sabato 11 aprile alle 21 (i biglietti si possono acquistare online o alla biglietteria del teatro a partire da un’ora prima l’ora di inizio spettacolo). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A Bonate Sopra arriva «Bobby», lo spettacolo di Francesco Brandi con Ippolita Baldini Otto marzo di risate con Ippolita Baldini’Io, Roberta Ippolita Lucia’: al Teatro degli Animosi si ride e si riflette con Ippolita Baldini. Donne che forgiano storie: tre appuntamenti dedicati a Ippolita Comneno, Maria Grazia Pioli, Elisa Tosi BrandiDomenica 15, 22 e 29 marzo, la Chiesa di Sant’Agostino (accanto al Museo Archeologico di Verucchio) ospita il ciclo di incontri “Donne che forgiano... Argomenti più discussi: A Bonate Sopra arriva Bobby, lo spettacolo di Francesco Brandi con Ippolita Baldini; Bergamo, la banda dei finti idraulici e carabinieri: tre a processo per 9 furti, anche da 50 mila euro; Pendolari della truffa. Banda sinti alla sbarra. Colpi in mezza regione; Il Teatro Lirico Sperimentale ricorda Michelangelo Zurletti. Bobby (Foto di Martina Bari)I l racconto della nascita di «Bobby», nelle parole di Francesco Brandi, ha qualcosa di profondamente concreto, quasi quotidiano. Nessuna mitologia dell’ispirazione, nessuna costruzione epica, piuttos ... ecodibergamo.it Comune di Bonate Sopra. Fausto Papeti · La Dolce Vita. I negozianti del centro. Puntata numero 3 Federica ci apre le porte di Chicca Extrostyle #inegoziantidelcentrobonatesopra #negozidivicinato #commerciolocale - facebook.com facebook