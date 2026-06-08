Ippica italiana allarme delle società di corse | Rischio concreto di blocco del sistema

Le società di corse italiane segnalano il rischio di blocco del sistema ippico. La causa principale è la mancanza di fondi e il calo delle risorse pubbliche destinate al settore. In una nota, si evidenzia che senza interventi urgenti, le attività potrebbero fermarsi entro pochi mesi. Le associazioni chiedono un intervento immediato per evitare la sospensione delle corse e il collasso dell’intera filiera.

ROMA – Il settore ippico italiano torna a lanciare un segnale di forte preoccupazione. Con una lettera ufficiale datata 3 giugno 2026 e indirizzata al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), le principali associazioni rappresentative delle società di corse – Federippodromi, UNI (Unione Nazionale Ippodromi) e ANI (Associazione Nazionale Ippodromi) – denunciano una situazione economico-finanziaria ritenuta ormai non più sostenibile. Nel documento, inviato al Ministro Francesco Lollobrigida, al Sottosegretario con delega all’ippica Patrizio Giacomo La Pietra, al Capo Dipartimento Marco Lupo e al Direttore... 🔗 Leggi su Citypescara.com

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