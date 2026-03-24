Emergenza 118 allarme su Caserta | Sistema al collasso rischio blocco ambulanze

Non è solo un campanello d’allarme, ma un segnale sempre più concreto di un sistema che rischia di fermarsi. Il servizio di emergenza territoriale 118 in Campania, e in particolare nel casertano, finisce al centro di una dura denuncia che parla apertamente di rischio blocco delle ambulanze. A lanciare l’allarme è Guido Bourelly, amministratore del Gruppo Bourelly, che punta il dito contro una situazione definita ormai “strutturale” e non più episodica. Le criticità registrate nelle ultime settimane nell’area Napoli 1 Centro, spiegano, si riflettono anche su territori sensibili come quello di Caserta e della fascia costiera. Il quadro descritto è quello di un sistema fragile, segnato da tensioni sindacali, contestazioni contrattuali e profonde disparità tra operatori. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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