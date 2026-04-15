Durante un convegno a Roma dedicato alla salute e alle risorse, il presidente di Farmindustria ha espresso preoccupazioni riguardo a misure normative frammentate che potrebbero mettere a rischio l’accesso ai farmaci e lo sviluppo tecnologico nel settore. La discussione si è concentrata sulla necessità di salvaguardare la continuità delle cure e di evitare blocchi che potrebbero influire sulla disponibilità di farmaci.

Durante il convegno tenutosi a Roma sulla salute e le risorse, Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, ha messo in guardia contro l’adozione di misure normative frammentate che potrebbero compromettere l’accesso alle cure e lo sviluppo tecnologico del settore. Secondo il vertice dell’associazione, la gestione della spesa farmaceutica non presenta i livelli di criticità spesso ipotizzati, poiché le variazioni sono guidate principalmente dall’invecchiamento della popolazione e dalla necessità di integrare nuove soluzioni terapeutiche. Il sanitario attuale deve affrontare una sfida complessa: evitare che decisioni legislative isolate, come l’applicazione della clausola di salvaguardia, agiscano come elementi destabilizzanti nel sistema.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Farmaci a rischio: l’allarme per frenare il blocco delle cure

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