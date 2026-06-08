Il supermercato Iper Tosano apre giovedì 11 giugno nel centro commerciale Porte di Milano, situato in via Benedetto Croce a Cesano Boscone. La nuova apertura riguarda un punto vendita che sarà accessibile ai clienti a partire dalla data indicata. L'apertura è prevista per la giornata di giovedì, senza ulteriori dettagli sugli orari di apertura o sui servizi offerti.

Giovedì 11 giugno apre al pubblico il nuovo punto vendita Iper Tosano presso il centro commerciale Porte di Milano, in via Benedetto Croce a Cesano Boscone. Si tratta della seconda apertura del gruppo in territorio milanese e della settima in Lombardia, che porta a 22 il totale degli store attivi in cinque regioni del nord Italia. L'ipermercato occupa una superficie di vendita di 7.500 metri quadrati, interamente dedicata a food e igiene, con 30 casse e un assortimento di oltre 45.000 referenze. L'offerta spazia dai reparti freschi tradizionali alla gastronomia pronta, dai surgelati a una vasta selezione di vini italiani e internazionali, fino ai prodotti etnici, vegani e per intolleranze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Iper Tosano apre nel centro commerciale Porte di Milano a Cesano Boscone

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