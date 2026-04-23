Il Centro commerciale Collestrada apre le porte alla bellezza

Il centro commerciale Collestrada ha organizzato una giornata dedicata al benessere e alla cura di sé. L’evento ha offerto ai visitatori l’opportunità di scoprire nuove ispirazioni per valorizzare la propria bellezza attraverso diverse attività e iniziative. La giornata ha coinvolto numerosi partecipanti, attirando persone interessate a momenti di relax e a consigli pratici per il proprio benessere personale.

Una giornata dedicata al benessere, alla cura di sé e alla scoperta di nuove ispirazioni per valorizzare la propria bellezza. È quanto propone il Centro commerciale Collestrada per domenica 26 aprile. Un appuntamento speciale, pensato per offrire ai visitatori l’occasione di scoprire come.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: A Ravenna apre le porte Ikea: al centro commerciale d'ora in poi si potrà progettare casa Pasqua a Collestrada, il programma del centro commercialeAl centro commerciale Collestrada la Pasqua non è solo una festa: è un tempo da dedicare alle persone, ai sapori di casa, ai giochi che fanno... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Centro commerciale Collestrada apre le porte alla bellezza; Gli appuntamenti di oggi; Primark avvia il demerger da Associated British Foods e si prepara alla Borsa; Biodiversità, politica e sostenibilità: i ricercatori Albertini e Sottilotta tra i protagonisti di Humans of research. Il Centro commerciale Collestrada diventa la casa degli scacchiIl gioco più antico del mondo incontra la tecnologia più avanzata: da lunedì 13 a domenica 19 aprile il Centro commerciale Collestrada ospita il Festival degli scacchi, una settimana in cui la galleri ... perugiatoday.it Al Centro Commerciale Collestrada arriva La casa dei SogniIl Centro Commerciale Collestrada si accinge a festeggiare i 28 anni di attività. Tante sono le iniziative in programma che culmineranno con l'evento clou: La casa dei sogni, che sarà presente dal ... ilmessaggero.it L'episodio è avvenuto questa mattina nel centro commerciale Heraclea, sotto gli occhi di clienti e dipendenti - facebook.com facebook Sassari, spaccata nello studio radiologico del centro commerciale Luna e Sole x.com