Iper Tosano apre un nuovo supermercato nel Milanese e assume personale

A Vimodrone, nel Milanese, si sta preparando l’apertura di un nuovo supermercato gestito dal marchio Iper Tosano. Il punto vendita sorgerà nei locali precedentemente occupati dall’ex Conad, all’interno di un centro commerciale locale. La chiusura temporanea del negozio si è resa necessaria per consentire i lavori di ristrutturazione e cambio insegna. La nuova apertura prevede anche la creazione di posti di lavoro nel territorio.

A Vimodrone (Milano) sta per aprire un nuovo supermercato a marchio Iper Tosano. Il punto vendita occuperà gli spazi dell'ex Conad nel centro commerciale cittadino: il negozio era stato chiuso nei mesi scorsi per i lavori di cambio insegna. In vista della nuova apertura l'azienda ha avviato una.🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Apre un nuovo supermercato Iper Tosano nel Milanese, salvi i vecchi posti di lavoroSono confermati i posti di lavoro dell'ipermercato del centro commerciale di Vimodrone che, da Conad, diventerà Iper Tosano.

Leggi anche: Mediaworld apre un nuovo negozio nel Milanese e assume 9 persone: come candidarsi

Argomenti più discussi: Iper Tosano apre a Vimodrone (Milano): assunzioni per addetti ipermercato, Recruiting Day; Tosano vende anche acqua di mare in un bag-in-box da 5 litri. Sapete perché lo fa? Ve lo spieghiamo; LIDL apre a Brescia e cerca personale per assunzioni nel nuovo supermercato: Recruiting Day l'11 Giugno; Puglia, Risparmio Casa: 300 assunzioni e 15 nuovi negozi entro tre anni con il nuovo piano di sviluppo.

Iper Tosano apre a Vimodrone (Milano): assunzioni per addetti ipermercato, Recruiting Day Info e requisiti nel primo commento x.com

Ma solo io ho l'impressione che ormai fare la spesa sia diventato un gioco d'azzardo? - reddit.com reddit

Iper Tosano apre un nuovo supermercato nel Milanese e assume personaleA Vimodrone (Milano) sta per aprire un nuovo supermercato a marchio Iper Tosano. Il punto vendita occuperà gli spazi dell'ex Conad nel centro commerciale cittadino: il negozio era stato chiuso nei mes ... milanotoday.it