Investito ragazzino in bicicletta | grande spavento a Barzago

Notizia in breve

Questa mattina a Barzago, lungo la SP51, un ragazzino di 15 anni in bicicletta è stato investito da un’auto poco prima delle 8. Il giovane è caduto a terra, mentre il veicolo ha proseguito la corsa senza fermarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono stati ancora resi noti dettagli sulle condizioni del ragazzo. La polizia ha avviato le verifiche per identificare il veicolo coinvolto.