Investito ragazzino in bicicletta | grande spavento a Barzago

Da leccotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina a Barzago, lungo la SP51, un ragazzino di 15 anni in bicicletta è stato investito da un’auto poco prima delle 8. Il giovane è caduto a terra, mentre il veicolo ha proseguito la corsa senza fermarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono stati ancora resi noti dettagli sulle condizioni del ragazzo. La polizia ha avviato le verifiche per identificare il veicolo coinvolto.

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Paura a Barzago questa mattina, lungo la SP51: prima delle 8 un ragazzino di 15 anni in sella alla propria bicicletta è stato investito da un veicolo in transito.Subito è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112: sul posto è stata inviata l'ambulanza della Croce Bianca di Merate. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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