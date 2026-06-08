Investito ragazzino in bicicletta | grande spavento a Barzago
Questa mattina a Barzago, lungo la SP51, un ragazzino di 15 anni in bicicletta è stato investito da un’auto poco prima delle 8. Il giovane è caduto a terra, mentre il veicolo ha proseguito la corsa senza fermarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono stati ancora resi noti dettagli sulle condizioni del ragazzo. La polizia ha avviato le verifiche per identificare il veicolo coinvolto.
Paura a Barzago questa mattina, lungo la SP51: prima delle 8 un ragazzino di 15 anni in sella alla propria bicicletta è stato investito da un veicolo in transito.Subito è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112: sul posto è stata inviata l'ambulanza della Croce Bianca di Merate. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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A parte la bravura di lui, AMMIREVOLE la Mercedes che ha investito su un ragazzino sconosciuto, riconoscendone il talento. Mercedes N° 1. #Antonelli #MonacoGP #Mercedes x.com
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