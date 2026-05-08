Che spavento al Giro | cane rischia di essere investito da un' ammiraglia

Durante la prima tappa del Giro d'Italia in Bulgaria, un cane ha attraversato improvvisamente la strada mentre passavano i ciclisti e un veicolo di supporto. L’episodio ha causato un momentaneo spavento tra i presenti, senza che si registrassero danni a persone o animali. La presenza dell’animale ha interrotto temporaneamente la corsa, attirando l’attenzione di spettatori e team presenti sul percorso.

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Piccolo spavento durante la prima tappa del Giro d'Italia in Bulgaria. Un cane ha improvvisamente tentato di attraversare la strada proprio mentre passavano i corridori, rischiando di essere investito da un'ammiraglia.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Che spavento al Giro: cane rischia di essere investito da un'ammiraglia Notizie correlate Spavento per Markel Biloki al Giro dei Paesi Baschi: speronato dall’ammiraglia della Lidl-TrekUn episodio ai limiti del surreale è accaduto al Giro dei Paesi Baschi con l'ammiraglia della Lidl-Trek che è finita addosso a Markel Biloki (EF... Giro dei Paesi Baschi, spavento per Paul Seixas: evita un tifoso investito da un mezzo della corsaNel secondo assolo imperioso di Paul Seixas al Giro dei Paesi Baschi 2026, il 19enne ciclista francese ha dovuto far fronte anche con un assurdo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Carapaz fermato da una cisti, salterà il Giro d'Italia; Il Lecco batte la Giana 2-1 e accede alla fase nazionale; Vernio, auto precipita nella scarpata e finisce sul greto del fiume. La conducente se la cava con un grosso spavento; Risultati F1 – GP di Miami, Antonelli VINCE a Miami, Leclerc che peccato per il podio!. Giro d'Italia, Vingegaard ha studiato tutto nei dettagli, ma pensa anche al Tour (il cui montepremi vale il 40% in più)Nel Giro d'Italia che sta per partire c'è un Vingegaard pronto a dare battaglia, con un duplice obiettivo: Vincere l'ultimo GT che mi manca e prepararmi al meglio per puntare anche al Tour ... sport.virgilio.it Spavento per Markel Biloki al Giro dei Paesi Baschi: speronato dall’ammiraglia della Lidl-TrekUn episodio ai limiti del surreale è accaduto al Giro dei Paesi Baschi con l’ammiraglia della Lidl-Trek che è finita addosso a Markel Biloki (EF Education-EasyPost) mentre stava affrontando un tratto ... fanpage.it Grande spavento per un camionista che verso le 16 si è ribaltato con la propria cisterna carica di Gpl poco prima di Roccamalatina - facebook.com facebook