Bimbo piccolo investito Condizioni serie tanto spavento

Da veneziatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino è stato investito questa sera alle 20.20 in via San Donà, all'incrocio con via Rielta. Le sue condizioni sono considerate serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il bambino in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso.

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Grande spavento stasera, lunedì primo giugno alle 20.20 quando è stato investito un bambino in via San Donà all'incrocio con via Rielta. Non c'è stato il tempo di realizzare le modalità dell'incidente: il piccolo, tre anni, steso sull'asfalto a sfiorare con il corpo le ruote del veicolo ha. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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