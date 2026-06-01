Bimbo piccolo investito Condizioni serie tanto spavento

Notizia in breve

Un bambino è stato investito questa sera alle 20.20 in via San Donà, all'incrocio con via Rielta. Le sue condizioni sono considerate serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il bambino in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso.