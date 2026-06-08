Il governo ha annunciato un nuovo piano di investimenti nel settore nucleare, mentre i progetti per le fonti rinnovabili registrano un rallentamento. La decisione di puntare sul nucleare viene definita da alcuni come una scelta di natura ideologica. Nel frattempo, le aziende del settore rinnovabile segnalano difficoltà nell’avanzamento dei loro programmi, con alcune installazioni che sono state posticipate o sospese. Le autorità non hanno fornito dettagli sui tempi di realizzazione delle nuove centrali nucleari.

Nella mia carriera, mi è capitato spesso di fare da consulente aziendale. Era un lavoro dove si tenevano riunioni in cui si discuteva di problemi tecnici e dei modi per risolverli. Non di rado, veniva fuori qualcuno che cercava di farsi bello proponendo qualche nuova e strabiliante tecnologia. Un mio collega aveva sviluppato una strategia efficace per contrastare questi voli di fantasia. Consisteva nel chiedere: “Dove si compra?”. Questo di solito bastava a far rientrare la discussione nell’ambito del mondo reale. Ora, se il governo italiano avesse assunto il mio collega come consulente per il nuovo programma nucleare, si sarebbero trovati di fronte alla stessa domanda: “Dove si compra?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Investire sul nucleare è una scelta ideologica. E intanto si rallenta la crescita delle rinnovabili

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