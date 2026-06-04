La Camera ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astenuti. La proposta, presentata dal ministro dell’Ambiente, ora passa al Senato. Il ministro ha definito la scelta come “di concretezza, non ideologica”. Le opposizioni hanno espresso posizioni di contrasto alla legge.

La Camera approva la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astenuti. Come da cronoprogramma annunciato settimane fa dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, il testo passa ora al Senato. Il governo conta nell’approvazione definitiva prima della pausa estiva e sull’emanazione dei decreti delegati entro il 2026. Perché il Governo Meloni portasse l’Italia fino a questo punto, è accaduto di tutto. Fino alla fine, alla vigilia del voto. Mercoledì, infatti, la maggioranza ha deciso di cambiare l’ordine dei lavori della Camera contro il parere delle opposizioni, imponendo la discussione sulla legge delega per il nucleare, invece che quella su una mozione che riguarda il gioco d’azzardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nucleare, la Camera approva la legge delega. Pichetto: “Scelta di concretezza, non ideologica”. Opposizioni di traverso: “

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TG FLASH del 04-06-2026 La Camera approva la legge delega sul nucleare.

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