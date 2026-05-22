Durante il Festival di Cannes 2026, l’amfAR Gala si è svolta presso l’Hotel du Cap-Eden-Roc a Cap d’Antibes, attirando numerose star del mondo dello spettacolo. Le celebrità presenti hanno sfoggiato abiti che hanno suscitato giudizi contrastanti, tra chi li ha considerati raffinati e chi li ha trovati di cattivo gusto. La serata ha visto anche la partecipazione di una supermodella, che si è fatta accompagnare da alcuni collaboratori sul red carpet. La manifestazione ha richiamato l’attenzione dei media e degli appassionati di moda.

L e star hanno portato il massimo della ricercatezza e dell’eleganza sulla Riviera francese in occasione dell’annuale amfAR Gala al Festival di Cannes 2026, tenutosi nello splendido Hotel du Cap-Eden-Roc a Cap d’Antibes. Tra abiti da gran sera e gioielli scintillanti capaci di catalizzare l’attenzione dei fotografi, a rubare definitivamente la scena è stata lei: Heidi Klum. La supermodella e conduttrice televisiva 52enne ha dimostrato ancora una volta perché viene considerata un’indiscussa dea del tappeto rosso, lasciando tutti a bocca aperta con una scelta stilistica a dir poco scenografica. Tutti i look del Festival di Cannes 2026. guarda le foto Il corsetto esagerato di Heidi Klum all’amfAR Gala. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Inno alla seduzione o scelta di cattivo gusto? Intanto la supermodella si è portata i rinforzi sul red carpet

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