Quattro persone sono state arrestate a Maddaloni con l’accusa di aver compiuto violenze e minacce utilizzando metodi mafiosi. Le indagini hanno portato all’esecuzione di un blitz contro un gruppo ritenuto responsabile di intimidazioni a un ex collaboratore di giustizia. Le forze dell’ordine hanno sequestrato armi e materiale per le minacce. Le autorità hanno confermato che le azioni sono state indirizzate a esercitare pressione e intimidire il soggetto.

Maddaloni, intimidazioni a un ex collaboratore di giustizia: eseguiti 4 arresti per violenza e minacce con metodo mafioso. Maddaloni, operazione contro intimidazioni mafiose. Blitz dei Carabinieri della Compagnia di Maddaloni, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone, ritenute gravemente indiziate, allo stato delle indagini, di violenza privata aggravata, detenzione e porto di arma da fuoco, con l’aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Caserta Minacce e violenze contro un ex collaboratore di giustizia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Intimidazioni mafiose a Maddaloni, blitz: 4 arresti per violenze

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Palermo: maxi operazione antimafia, 50 arresti

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