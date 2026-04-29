Violenze ordigni intimidazioni | tutti hanno fatto finta di non vedere l'escalation della destra ebraica

Negli ultimi mesi sono aumentati episodi di violenza, utilizzo di ordigni e minacce legate a gruppi di destra ebraica. Questi atti sono stati rivendicati o attribuiti alla militanza pro Israele. Tuttavia, le autorità e i media non hanno preso provvedimenti pubblicamente, lasciando che si sviluppassero senza interventi evidenti. La serie di eventi ha coinvolto diverse località, senza che si registrassero sanzioni ufficiali o denunce formali.

Un'escalation di violenze e intimidazioni riconducibili o apertamente rivendicata dalla militanza pro Israele, che le istituzioni e i media hanno fatto finta di non vedere, garantendo una sostanziale impunità. Con il fermo di un 21enne per gli spari al termine del corteo del 25 aprile a Roma le cose cambieranno?.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Massini racconta Putin: "Con Berlusconi e in Italia abbiamo fatto finta di non vedere chi era"A vent’anni dall’assassinio di Anna Politkovskaja, uccisa a Mosca il 7 ottobre 2006, mercoledì 11 marzo 2026 arriva in prima serata su NOVE e in... Antonio Di Gennaro: “Gattuso CT dell’Italia è uno scherzo del destino. Spalletti l’hanno fatto fuori”Antonio Di Gennaro, ex calciatore, da anni apprezzato talent della TV ha parlato a Fanpage.