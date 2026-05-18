Incendi violenze e intimidazioni | 12 condanne riconosciuto il metodo mafioso per la prima volta nell’Alto Varesotto

Il processo Nerone si è concluso con dodici condanne, dopo le indagini dei carabinieri che avevano portato alla luce una serie di episodi di violenza, incendi e intimidazioni nell’Alto Varesotto. Per la prima volta nella zona è stato riconosciuto il metodo mafioso come elemento qualificante delle azioni contestate. Le sentenze arrivano al termine di un procedimento che ha coinvolto numerosi imputati e che ha messo in evidenza la presenza di attività criminali organizzate nel territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Varese – Si chiude con una raffica di p esantissime condann e il processo Nerone, nato dalle indagini dei carabinieri su violenze, incendi e intimidazioni che per anni hanno scosso l’Alto Varesotto. Il Tribunale di Varese ha inflitto complessivamente quasi 70 anni di carcere ai 12 imputati, riconoscendo l’aggravante del cosiddetto “metodo mafioso” per una lunga serie di reati: estorsioni, minacce, usura e violenza privata. Prescritti invece i reati legati allo spaccio di droga. Una sentenza destinata a segnare un precedente n el territorio varesino. Per gli addetti ai lavori si tratta infatti di una decisione “storica”, perché sancisce per la prima volta in modo netto l’utilizzo di dinamiche e intimidazion i riconducibili a un metodo mafioso nel Nord della provincia di Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendi, violenze e intimidazioni: 12 condanne, riconosciuto il metodo mafioso per la prima volta nell’Alto Varesotto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SENTENCING: Kouri Richins | Grief Author Murder Trial Sullo stesso argomento Firenze: incendi ed estorsioni con metodo mafioso. Quattro arrestiI fatti contestati ai quattro sarebbero avvenuti a partire dal luglio 2024 ai danni di un’imprenditrice titolare della società Alex Group srl di... Leggi anche: Napoli, estorsioni e rapina con metodo mafioso: cinque arresti nell’area flegrea Incendi, violenze e intimidazioni: 12 condanne, riconosciuto il metodo mafioso per la prima volta nell’Alto VaresottoSi chiude con quasi 70 anni complessivi di carcere il processo Nerone. Secondo i giudici, gli imputati agivano sfruttando la forza intimidatrice tipica della criminalità organizzata, vantando legami c ... ilgiorno.it Boschi ad alto rischio incendi. Regole da seguire con scrupoloÈ massima l’allerta per incendi boschivi nel Varesotto. Per questo la Comunità Montana Valli del Verbano invita a prestare la massima attenzione. L’ente con sede a Luino ricorda infatti che la ... ilgiorno.it