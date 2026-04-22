Banche Corbelletto Intesa SP | con quantum computing soluzioni più rapide ed efficaci

Le banche stanno esplorando l'uso del quantum computing per migliorare l'efficienza delle soluzioni offerte ai clienti. In particolare, alcune istituzioni finanziarie stanno valutando come questa tecnologia possa accelerare i processi e ottimizzare le operazioni. Un rappresentante di un grande gruppo bancario ha commentato che l'adozione di queste innovazioni potrebbe portare a risultati più rapidi e affidabili nel settore.

Roma, 22 apr. -(Adnkronos) - Per le imprese, soprattutto quelle attive nel settore bancario e finanziario, è importante presidiare da vicino il tema del quantum, perchè "è un paradigma computazionale che ci consentirà di risolvere problemi molto più complessi di quelli che sono aggredibili oggi attraverso anche sistemi di super calcolo, quindi super computing classico". Lo sottolinea Davide Corbelletto, Distinguished Quantum Specialist & Team Leader di Intesa Sanpaolo osservando come questa innovazione "al tempo stesso ci consentirà di migliorare sia in termini di efficienza".🔗 Leggi su Iltempo.it

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