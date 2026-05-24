Al Passetto, la spiaggia si mostra già affollata e luminosa, nonostante siano ancora in corso numerosi lavori di sistemazione. La sabbia e il mare attirano visitatori, mentre i cantieri rimangono aperti lungo la battigia. La costa si presenta con un aspetto splendente e in parte già frequentata, anche se non tutte le strutture sono ancora completate. La scena si svolge in un contesto di attività in corso.

È solo primavera ma il Passetto è già capace di abbagliare con il suo splendore come se fosse già giugno inoltrato. Un po’ di vento, il mare increspato, la scalinata che brilla nel suo candore in mezzo al verde lussureggiante del periodo, la gente che si ferma dopo le prime scale ad ammirare il panorama, altri che si fanno un selfie o ritraggono i figli davanti al monumento ai caduti. E poi c’è chi scende la scalinata con una borsa per il mare, qualcuno con la canna da pesca, qualcun altro con i bastoncini da nordic walking. Sono le prime giornate estive, anche se per l’estate bisognerà attendere ancora qualche settimana, e la spiaggia sotto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passetto, subito boom. La spiaggia già attira, ma i lavori da fare sono ancora parecchi

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