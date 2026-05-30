Un uomo ha rivolto un appello al Comune affinché sistemi l’ascensore del cavalcavia di Palombina, ritenendo che la sua riparazione rappresenti un gesto di civiltà. La richiesta arriva in risposta alla presenza di barriere architettoniche che impediscono l’accesso a persone con disabilità sulla spiaggia. La questione è stata sollevata dopo che l’uomo ha evidenziato le difficoltà di accesso a causa dell’ascensore guasto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi già avviati o programmati.

Ancona, 30 maggio 2026 – Ascensore del cavalcavia di Palombina: l’appello di Graziano Stacchiotti al Comune per superare le barriere architettoniche. Un appello diretto e fermo quello di Stacchiotti rivolto ai vertici del Comune di Ancona. Destinatari del messaggio sono il sindaco Daniele Silvetti, il vicesindaco Giovanni Zinni e l’assessore Marco Battino, esponenti della giunta con cui Stacchiotti vanta una conoscenza personale. Al centro della richiesta c’è il ripristino immediato dell’ascensore situato sul lungomare di Ancona, in direzione Falconara, all’altezza del ristorante Romano, attualmente fuori servizio. Una battaglia di civiltà... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La battaglia di Graziano e la spiaggia vietata ai disabili. “Sistemare l’ascensore è un gesto di civiltà”

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