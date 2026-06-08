Intercettazioni illegittime tra detenuti e difensori | i penalisti scioperano anche a Lecce
I penalisti di Lecce hanno sospeso le attività giudiziarie e le udienze nel settore penale da oggi fino a venerdì 12 giugno. La protesta riguarda intercettazioni illegittime tra detenuti e difensori. La mobilitazione coinvolge tutta Italia, con l’obiettivo di denunciare pratiche considerate illegali nel settore penale. La decisione è stata presa dall’Unione Camere Penali Italiane.
LECCE - I penalisti incrociano le braccia in tutta Italia. Anche a Lecce, da oggi e fino a venerdì 12 giugno, i difensori aderenti all’Unione Camere Penali Italiane si astengono dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale. A spingerli allo sciopero, una vicenda che arriva da. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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