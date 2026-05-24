Sono state intercettate conversazioni tra detenuti e i loro avvocati, coinvolgendo circa cinquanta persone. Le registrazioni sono state effettuate attraverso intercettazioni segrete e hanno portato alla scoperta di scambi di informazioni tra i detenuti e i loro difensori. Le conversazioni sono state ascoltate nell’ambito di un’indagine in corso e potrebbero avere ripercussioni su professionisti legali coinvolti. La questura ha confermato l’esistenza delle registrazioni, senza fornire ulteriori dettagli.

? Punti chiave Come possono le intercettazioni colpire professionisti estranei alle indagini?. Chi sono i cinquantina di soggetti coinvolti dalle registrazioni segrete?. Perché lo sciopero degli avvocati bloccherà le udienze in tutta Italia?. Quali garanzie costituzionali sono state violate nel carcere di Perugia?.? In Breve Sciopero dall'8 al 12 giugno con manifestazione di piazza a Perugia l'11 giugno.. Intercettazioni durate sei mesi coinvolgono almeno cinquantina di persone tra cui diversi professionisti.. Indagine su criminalità albanese e traffico stupefacenti scaturita dal carcere di Capanne.. Violazione di Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo per la difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciopero dei legali: intercettati colloqui tra detenuti e difensori

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