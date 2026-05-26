Un avvocato ha dichiarato che le intercettazioni considerate illegittime sono molte di più rispetto a quelle inizialmente denunciate. Secondo quanto riferito, le captazioni irregolari sono state trovate in un numero superiore rispetto alle prime evidenze. La questione riguarda pratiche di ascolto non conformi alle norme, con il legale che ha evidenziato come siano state scoperte ulteriori intercettazioni non autorizzate. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini ancora in corso.

Dopo il caso, denunciato dalla Verità, delle intercettazioni illegittime effettuate nel carcere di Perugia, l’Unione delle camere penali ha proclamato cinque giorni di astensione dal lavoro degli avvocati penalisti. Un piccolo terremoto, a cui, ieri, ha risposto la Procura generale del capoluogo umbro, guidata da Sergio Sottani. Il magistrato ha provato a metterci una pezza, ma il risultato è stato poco convincente. Il pg ha fatto sapere, attraverso un comunicato, che dopo aver letto la denuncia dell’avvocato Alessandro Cannevale (suo ex collega, essendo stato anche procuratore di Spoleto) sul nostro giornale, ha chiesto spiegazioni alla Procura. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Nuove intercettazioni illegittime»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuove intercettazioni su Sempio e il caso Garlasco - 1mattina News 13/05/2026

Notizie e thread social correlati

Andrea Sempio, le nuove intercettazioni: “Magistrati corrotti”Le nuove intercettazioni pubblicate rivelano accuse di corruzione tra alcuni magistrati coinvolti nel caso di Garlasco.

Caso Rocchi, nuove intercettazioni: spunta un dirigente dell’InterNuove intercettazioni emergono nell’ambito dell’inchiesta milanese sulla gestione arbitrale, coinvolgendo anche un dirigente dell’Inter.

Argomenti più discussi: Intercettazioni illegali in carcere, la Camera penale chiama il Procuratore generale e proclama lo stato di agitazione; Equalize, indagate Eni, Barilla, Luxottica e altre grandi società; Prato, giro di scommesse illegali: tutti prosciolti i 10 imputati; Nuove intercettazioni illegittime.