Bisseck potrebbe lasciare l’Inter nel mercato estivo se riceve un’offerta consistente. Per la difesa, tra le opzioni ci sono Solet, Mancini e N’dicka. La decisione dipenderà dalle trattative e dalle proposte ricevute, ma non ci sono ancora conferme ufficiali sul futuro del giocatore. La società valuta le offerte e le alternative disponibili per la rosa.

di Stefano Cori Bisseck anche come potrebbe lasciare l’Inter nel calciomercato estivo davanti ad una super offerta. Vari i nomi per la difesa. L’Inter pronto a dire addio a Denzel Dumfries che andrà a giocare al Real Madrid grazie alla clausola da 20 milioni di euro. Ma non è l’unico che potrebbe salutare, c’è infatti anche un altro calciatore che potrebbe lasciare nel calciomercato estivo: si tratta di Yann Bisseck. Il difensore centrale tedesco con una buona offerta potrebbe partire. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome principale per la difesa è quello di Oumar Solet. Per rinforzare il reparto arretrato di Cristian Chivu, specialmente se dovesse partire Bisseck, potrebbero servire 2 se non 3 profili. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck è in bilico, Solet un nome per la difesa: ci sono anche Mancini e N’dicka come opzioni

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