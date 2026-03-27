Calciomercato Inter Kone nome caldo | spunta l’intreccio con Frattesi la strategia di Marotta e Ausilio

Sul calciomercato dell'Inter, il nome di Manu Koné si fa insistente tra le possibili mosse dei nerazzurri, che stanno valutando anche una strategia legata a Frattesi. La dirigenza, guidata da Marotta e Ausilio, sembra intenzionata a inserire il centrocampista della Roma in eventuali trattative per rafforzare il reparto. La trattativa tra le due società resta in fase di valutazione.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Frattesi per arrivare a Manu Koné della Roma. Il mercato dell’ Inter si accende sull’asse Milano-Roma, con un intreccio che potrebbe ridisegnare il centrocampo di Cristian Chivu per la prossima stagione. Mentre la squadra difende il primato a quota 69 punti, la proprietà Oaktree e il DS Ausilio studiano una strategia ambiziosa: utilizzare Davide Frattesi come chiave per arrivare a Manu Koné, il centrocampista francese della Roma che rappresenterebbe l’innesto di forza e ritmo richiesto dal tecnico. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Frattesi verso la Roma, l’Inter punta Koné: l’azzurro vale 30 milioni, operazione da 50 per il francese. 🔗 Leggi su Internews24.com

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