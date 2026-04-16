Arezzo la Lega punta su 26 nomi | tra ex questore e nuovi volti

In vista delle prossime elezioni amministrative ad Arezzo, la Lega ha annunciato la propria lista di 26 candidati, tra cui figure già note come un ex questore e altri volti nuovi. La formazione politica ha confermato il sostegno al candidato sindaco Marcello Comanducci, presentando ufficialmente la squadra che correrà alle urne per il Comune. L'annuncio è stato fatto attraverso un comunicato ufficiale della sezione locale.

La Lega presenta il proprio schieramento per le elezioni amministrative di Arezzo, confermando il sostegno al candidato sindaco Marcello Comanducci. La lista, composta da 26 candidati, mette in campo un mix di figure istituzionali ed esperti della società civile, con una presentazione ufficiale fissata per il 22 aprile presso l’hotel Minerva, dove interverrà il ministro Matteo Salvini. I nomi della lista tra esperienza istituzionale e nuovi volti. L’elenco dei candidati, ordinato per iniziali, vede in cima la figura di Felice Addonizio, ex questore di Arezzo e dirigente generale della Polizia di Stato. La composizione del gruppo punta a coniugare l’esperienza di chi ha già servito l’amministrazione con l’energia di professionisti del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arezzo, la Lega punta su 26 nomi: tra ex questore e nuovi volti Notizie correlate Leggi anche: Pronta la lista della Lega: 26 nomi tra cui un ex questore. L'evento con Matteo Salvini Sei volti nuovi per colmare le lacune. L’Arezzo di Bucchi ora è prontodi Luca Amorosi L’, in questa finestra di mercato, ha completato sei acquisti e quattro cessioni. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ex calciatore amaranto con la Lega e arriva Matteo Salvini per la presentazione della lista; La Ternana evita la cancellazione, Manzo: Non vogliamo favori. Concentrati sul campo; Ternana in liquidazione, l'Ascoli trema: perderebbe cinque punti dall'Arezzo; Ternana senza luce e con lo spettro del fallimento. C’è il rischio di altre penalizzazioni. La Lega apre ufficialmente la campagna elettorale alla presenza di oltre duecento personeArezzo, 1 febbraio 2026 – Una serata che segna l’avvio ufficiale della campagna elettorale della Lega non solo per le amministrative di Arezzo, ma anche per quelle di Lucignano, chiamato nuovamente al ... lanazione.it Lega Pro, stasera il posticipo Arezzo-Ascoli vale la Serie B: in campo ex biancoverdiStasera, nel posticipo della 34esima giornata del campionato di Lega Pro, tra Arezzo e Ascoli, si potrebbe decidere un'altra promozione in Serie B (anche se non aritmetica). L'Arezzo, dell'ex biancove ... msn.com Arezzo - Corso Vittorio Emanuele - fine anni '20 - facebook.com facebook