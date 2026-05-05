Milan Allegri punta su nuovi volti | rivoluzione tattica per l’Atalanta

In vista della prossima partita, l’allenatore del club milanese ha deciso di cambiare alcune scelte di formazione. Si cerca di coprire la difesa con un nuovo elemento al posto di Tomori, mentre nel centrocampo si interviene per sostituire Jashari e rafforzare la mediana. Questi aggiustamenti fanno parte di una strategia per affrontare l’avversario e migliorare la compattezza della squadra.

? Cosa scoprirai Chi sostituirà Tomori per blindare la difesa contro l'Atalanta?. Come cambierà il centrocampo per evitare il vuoto lasciato da Jashari?. Quale attaccante entrerà per sbloccare la crisi di gol del Milan?. Perché la rivoluzione tattica di Allegri deve avvenire subito?.? In Breve De Winter sostituisce Tomori in difesa insieme a Gabbia e Pavlovic.. Fofana o Rabiot potrebbero gestire la regia al posto di Jashari.. Il Milan ha segnato solo una volta nelle ultime cinque partite.. Gimenez punta al gol dopo mesi di stop per problema alla caviglia.. Allegri prepara una rivoluzione tattica per la sfida contro l’Atalanta dopo il pesante ko subito contro il Sassuolo, puntando su nuovi volti per ridare mordente al Milan.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milan, Allegri punta su nuovi volti: rivoluzione tattica per l’Atalanta Notizie correlate Milan-Lazio: Allegri punta su tattica e punti persiSabato 14 marzo 2026, alle ore 12:53, Massimiliano Allegri si prepara a illustrare la strategia del Milan per lo scontro imminente contro la Lazio. Milan, trema la Champions: Allegri rivede i fantasmi del 2024 e prepara la rivoluzione tatticaIl 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato la situazione del Milan di Massimiliano Allegri, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sassuolo - Milan (2-0) Serie A 2025; Milan, rivoluzione a centrocampo: Allegri punta Javi Guerra; Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: Allegri con Pulisic, Spalletti punta su Boga; Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive. Milan, Allegri punta la Champions: Vale 100 milioni. Obiettivi Goretzka, Sorloth e rinforzi top, concorrenza alla JuveMilan, Allegri punta la Champions: Vale 100 milioni. Obiettivi Goretzka, Sorloth e rinforzi top La corsa alla Champions League è il crocevia decisivo per il ... tuttojuve.com Mercato Milan, Allegri punta Fagioli ma la Fiorentina blocca tutto! Le ultimeNicolò Fagioli resta uno dei nomi sulla lista di Igli Tare per rinforzare il Milan: l'ostacolo più importante resta... la Fiorentina! spaziomilan.it Zeroli torna tra i convocati dopo il lungo infortunio. Comotto titolare, mentre Chukwueze gioca sempre meno. Tutte le informazioni sui giocatori del Milan in prestito nel primo commento - facebook.com facebook #Milan, discorso di #Allegri a Milanello, che ha convocato tutta la squadra in palestra. Toni pacati ma molto decisi, senza mai alzare la voce. Il mister ha richiamato la squadra al senso di responsabilità che tutti devono avere all'interno del Milan. via @SkySport x.com