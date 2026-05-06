L’attaccante è stato costretto a lavorare separatamente dal resto della squadra a causa di un fastidio al polpaccio. La presenza di Calhanoglu, invece, rimane limitata alle sedute individuali, senza partecipare alle esercitazioni di gruppo. La situazione dei due giocatori sarà monitorata nei prossimi giorni in vista della partita contro la Lazio. Nessun altro dettaglio sulle condizioni degli atleti è stato comunicato ufficialmente.

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© Calcionews24.com - Inter, Calhanoglu lavora a parte: fastidio al polpaccio per Pio Esposito in vista della Lazio

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