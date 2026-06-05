Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ha segnato la rete decisiva contro il Lussemburgo in un’amichevole, portando gli azzurri alla vittoria. La sua prestazione ha ricordato le grandi figure del passato, con numeri che si attestano tra i record storici. La partita si è conclusa con il successo dell’Italia, grazie anche alla sua capacità di trascinare la squadra. Esposito ha mostrato esperienza e precisione, contribuendo a un risultato che rimarrà nella memoria.

di Lorenzo Vezzaro Una rete di Pio Esposito stende il Lussemburgo in amichevole: prestazione da veterano e numeri storici che evocano Meazza e Rivera. La nuova Italia guidata da Silvio Baldini riparte nel segno dei suoi giovani talenti e, soprattutto, del suo uomo copertina più atteso. Nell’amichevole contro il Lussemburgo, la selezione azzurra ha centrato il successo grazie alla firma d’autore di Francesco Pio Esposito. L’attaccante di proprietà dell’ Inter si è preso la squadra sulle spalle, guidando i tanti debuttanti in campo con la personalità e il carisma di un veterano consumato. Numeri da leggenda: agganciati i miti del calcio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Lussemburgo Italia, decide Pio Esposito: il bomber dell’Inter trascina gli azzurri di Baldini a suon di record

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Lussemburgo - Italia 0-1 Decide il gol di Pio Esposito su assist di Pisilli

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Lussemburgo-Italia 0-1, Pio Esposito decide il primo test dell'era BaldiniL’Italia ha vinto 1-0 contro il Lussemburgo in un’amichevole giocata allo Stade de Luxembourg, con un gol di Pio Esposito.

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Temi più discussi: L'Italia dei giovani vince in Lussemburgo, basta un gol di Pio Esposito; L’Italia riparte dai giovani, un gol di Pio Esposito decide l’amichevole con il Lussemburgo; Amichevoli, Lussemburgo-Italia 0-1: la rivoluzione comincia nel segno di Esposito; L’Italia di Baldini vince 1-0 in Lussemburgo, decide Pio Esposito.

Buona la prima per #Baldini: #Pisilli per Pio, #Lussemburgo ko L' #Italia vince 1-0: la decide il centravanti dell'Inter, servito su calcio d'angolo dal centrocampista della #Roma. #Malen e l' #Olanda battuti dall'Algeria @pietrolaporta03 #ASRoma x.com

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